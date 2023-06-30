Бывший глава районного суда во Львовской области незаконно подписал документы

Судейский молоток. Фото: Pexels

По данным следствия, бывшему председателю суда одного из районных судов Львовской области поставлено в известность о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Он незаконно выдал два решения суда.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .

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Детали дела

"Он составил и подписал фиктивные решения о признании права собственности на два недвижимых объекта. В результате этого они незаконно выбыли из права собственности территориальной громады города. Речь идет о помещениях общей площадью 220 кв м, которые находятся на одной из центральных улиц Львова. Их ориентировочная стоимость составляет около 6 млн грн", — говорится в сообщении.

Прокуроры сообщают, что решение судьи дали возможность зарегистрировать право собственности на помещение. После этого их передали в уставный капитал общества, бенефициарными владельцами которого являются граждане России.

Подозреваемый судья сейчас уже уволен с должности, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры Львова ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УКУ, меры пресечения еще не избраны.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове, по данным Франковской окружной прокуратуры Львова, 39-летней женщине сообщено о подозрении по фактам мошенничества. Жительница Львовщины незаконно получала денежную помощь для ВПЛ — 35 тысяч гривен.

Также мы раньше писали, что на Львовщине задержали мужчину, который продавал ручные гранаты. Как сообщили правоохранители , 48-летний житель Стрыйщины незаконно хранил и продавал боевые припасы. Следствием установили, что мужчина за 5 тысяч гривен продал местному жителю две ручные гранаты.