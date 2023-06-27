На Львівщині чоловік продавав ручні гранати: деталі

Ручна граната. Фото: Львівська обласна прокуратура

Як повідомили правоохоронці, 48-річний мешканець Стрийщини незаконно зберігав та продавав бойові припаси. Слідство встановили, що чоловік за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві ручні гранати.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

"За даними слідства, у місті Стрий неодноразово судимий чоловік незаконно зберігав та збував ручні гранати. Задокументовано, що фігурант за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві гранати. Після чого "покупець" пішов і добровільно здав оборонну осколкову ручну гранату та запал працівникам поліції. А також повідомив, у кого їх купив", — йдеться у повідомленні.

Ручна граната, вилучена правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Затриманому повідомили про підозру за незаконне зберігання та збут бойових припасів (ч. 1 ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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