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Во Львовской области мужчина продавал ручные гранаты: детали

27 июня 2023 13:33
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области мужчина продавал ручные гранаты: детали
Ручная граната. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Как сообщили правоохранители, 48-летний житель Стрыйщины незаконно хранил и продавал боевые припасы. Следствие установили, что мужчина за 5 тысяч гривен продал местному жителю две ручные гранаты.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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"По данным следствия, в городе Стрый неоднократно судимый мужчина незаконно хранил и сбывал ручные гранаты. Задокументировано, что фигурант за 5 тысяч гривен продал местному жителю две гранаты. После чего "покупатель" ушел и добровольно сдал оборонительную осколочную ручную гранату и запал работникам полиции. А также сообщил, у кого их купил", — говорится в сообщении.

Ручная граната изъята стражами порядка. Фото: Львовская областная прокуратура
Ручная граната, изъятая правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Задержанному сообщили о подозрении за незаконное хранение и сбыт боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мы ранее писали, что Жовковский районный суд во Львовской области вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале. Мужчине назначили два года заключения, однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Также мы писали, что львовянина, который угрожал оружием и совершил разбойное нападение на гостиницу, взяли под стражу.

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