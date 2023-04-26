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Львів’янина, який погрожував зброєю та скоїв розбійний напад на готель, взяли під варту

26 квітня 2023 16:13
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львів’янина, який погрожував зброєю та скоїв розбійний напад на готель, взяли під варту
За напад на готель львів’янину загрожує 15 років в’язниці. Фото: Вголос
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львів’янина, який, погрожуючи зброєю, скоїв розбійний напад на готель, взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави.

Про це йдеться в ухвалі Личакіівського районного суду.

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Подробиці справи 

Як з’ясувалося з ухвали суду про обрання запобіжного заходу, він вимагав від адміністратора рецепції 100 гривень. Однак злочин класифікується як тяжкий, скоєний в період воєнного стану, тому підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Розбійний напад був скоєний 13 квітня. 35-річний чоловік прийшов у готель "Еней" на вул. Шімзерів, 2 у Львові, погрожуючи пістолетом адміністратору, вимагав у нього гроші.

"Підійшов до стійки рецепції, дістав із кобури предмет, зовні схожий на пістолет, та, тримаючи його в руці, поставив на стійку, демонструючи його адміністратору, тим самим погрожуючи застосуванням насильства, який потерпілий сприйняв як реальну загрозу своєму життю. При цьому здійснив вимогу передати йому 100 гривень, написавши вказану суму на аркуші паперу, уникаючи викриття", — вказано в матеріалах ухвали Личаківського районного суду, який обирав міру запобіжного заходу.

Львів'янина взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави 214 тис. грн https://zaxid.net/news/
Львів'янина взяли під варту на два місяці із можливістю внесення застави 214 тис. грн

Уникнути викриття не вдалося, тому що позаду адміністратора була камера спостереження, яка чітко зафіксувала всі дії злочинця. Його оперативно затримали.

14 квітня слідчий суддя задовільнив клопотання прокурора і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів, що становить 214 720 грн.

Підозрюваний в судовому засіданні свою причетність до злочину визнав, але просив обрати йому менш суворий запобіжний захід. Його захисник просив пом’якшити запобіжний захід через стан здоров’я підозрюваного. Термін тримання під вартою становить два місяці  —до 12 червня 2023 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали на хабарі депутата сільської ради. Посадовця затримали під час отримання частини грошей в сумі 21 600 гривень за надання техніки в оренду без укладення офіційних договорів.

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