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На Львівщині затримали на хабарі депутата сільської ради

24 квітня 2023 16:23
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині затримали на хабарі депутата сільради
Посадовця затримали під час отримання частини грошей в сумі 21 600 гривень. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Посадовця затримали під час отримання частини грошей в сумі 21 600 гривень за надання техніки в оренду без укладення офіційних договорів.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Як розповіли в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та в прокуратурі Львівщини, керівник комунального підприємства, депутат сільської ради Львівського району за хабарі передавав в оренду спецтехніку без укладання договорів та без офіційної оплати на рахунки підприємства.

Затриманому повідомили про підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд взяв його під варту із правом внесення понад 134 тисячі гривень застави.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який незаконно збував наркотики.

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