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У Львові суд на два місяці арештував 31-річного закарпатця за підпал церкви

20 квітня 2023 12:03
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові суд на два місяці арештував 31-річного закарпатця за підпал церкви
Церква Різдва Пресвятої Богородиці Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) на Сихові. Фото: Релігійна громада
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 31-річному Ернесту Балогу, якого затримали за підпал дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.

Про це йдеться у матеріалах справи Сихівського районного суду.

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Подробиці

У матеріалах справи вказано, що Ернест Балог підпалив одяг та підкинув його під двері церкви. Збитки від пожежі правоохоронці оцінили в 60 тисяч гривень. У суді він повідомив, що приїхав до Львова кілька місяців тому і планував жебракувати. У ніч на 14 квітня він був нетверезим і підпалив двері храму нібито щоб зігрітися.

Ернест Балог підпалив двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові. Фото: Нацполіція Львівщини
Ернест Балог підпалив двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.
Фото: Нацполіція Львівщини 

Враховуючи обставини справи, 15 квітня Сихівський районний суд Львова обрав Ернесту Балогу запобіжний захід у вигляді арешту до 12 червня. Він може вийти з СІЗО під заставу 214,7 тисяч гривень. Його адвокат оскаржує це рішення в апеляції.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові було виявлено підпал храму на Сихові.  Рятувальні служби спрацювали оперативно.

Окрім того, голова Львівської обласної військової адміністрації розповів про те, як правоохоронцям вдалося так швидко знайти підозрюваного, який підпалив храм на Сихові.

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