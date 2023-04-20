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Во Львове суд на два месяца арестовал 31-летнего закарпатца за поджог церкви

20 апреля 2023 12:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове суд на два месяца арестовал 31-летнего закарпатца за поджог церкви
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) на Сыхове. Фото: Религиозное общество
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сыховский районный суд Львова избрал меру пресечения 31-летнему Эрнесту Балогу, которого задержали за поджог дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.

Об этом говорится в метариалах дела Сыховского районного суда.

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Подробности

В материалах дела указано, что Эрнест Балог поджег одежду и подбросил ее под дверь церкви. Ущерб от пожара правоохранители оценили в 60 тысяч гривен. В суде он сообщил, что приехал во Львов несколько месяцев назад и планировал попрошайничать. В ночь на 14 апреля он был нетрезв и поджег дверь храма якобы чтобы согреться.

Эрнест Балог поджег двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Фото: Нацполиция Львовщины
Эрнест Балог поджег двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.
Фото: Нацполиция Львовщины

Учитывая обстоятельства дела 15 апреля Сыховский районный суд Львова избрал Эрнесту Балогу меру пресечения в виде ареста до 12 июня. Он может выйти из СИЗО под залог 214,7 тысячи гривен. Его адвокат оспаривает это решение в апелляции.

Учитывая обстоятельства дела 15 апреля Сыховский районный суд Львова избрал Эрнесту Балогу меру пресечения в виде ареста до 12 июня. Он может выйти из СИЗО под залог 214,7 тысячи гривен. Его адвокат оспаривает это решение в апелляции.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове был обнаружен поджог храма на Сыхове. Спасательные службы сработали оперативно.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации рассказал о том, как правоохранителям удалось так быстро найти подозреваемого, поджегшего храм на Сыхове.

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