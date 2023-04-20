Во Львове суд на два месяца арестовал 31-летнего закарпатца за поджог церкви
Сыховский районный суд Львова избрал меру пресечения 31-летнему Эрнесту Балогу, которого задержали за поджог дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.
Об этом говорится в метариалах дела Сыховского районного суда.
Подробности
В материалах дела указано, что Эрнест Балог поджег одежду и подбросил ее под дверь церкви. Ущерб от пожара правоохранители оценили в 60 тысяч гривен. В суде он сообщил, что приехал во Львов несколько месяцев назад и планировал попрошайничать. В ночь на 14 апреля он был нетрезв и поджег дверь храма якобы чтобы согреться.
Учитывая обстоятельства дела 15 апреля Сыховский районный суд Львова избрал Эрнесту Балогу меру пресечения в виде ареста до 12 июня. Он может выйти из СИЗО под залог 214,7 тысячи гривен. Его адвокат оспаривает это решение в апелляции.
Учитывая обстоятельства дела 15 апреля Сыховский районный суд Львова избрал Эрнесту Балогу меру пресечения в виде ареста до 12 июня. Он может выйти из СИЗО под залог 214,7 тысячи гривен. Его адвокат оспаривает это решение в апелляции.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове был обнаружен поджог храма на Сыхове. Спасательные службы сработали оперативно.
Кроме того, глава Львовской областной военной администрации рассказал о том, как правоохранителям удалось так быстро найти подозреваемого, поджегшего храм на Сыхове.