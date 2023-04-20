На Львівщині суд виніс вирок чоловіку, який незаконно збував наркотики

Чоловіку призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Фото: Суд.Інфо

Золочівська окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно жителя міста Броди за фактом незаконного збуту психотропних речовин та зберіганні у великих розмірах психотропних речовин з метою збуту.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор у суді довів, що з жовтня 2022 місцевий мешканець незаконно збував на території Бродів психотропні речовини.

Мешканець Львівщини незаконно збував на території Бродів психотропні речовин. Фото: Львівська обласна прокуратура

Засуджений "спеціалізувався" на продажі амфетаміну. Фігурант був затриманий в порядку ст. 208 КПК України у березні цього року. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили велику кількість вже розфасованих та готових для збуту психотропних речовин, а також готівку на загальну суму майже 60 тисяч гривень. Останню, згідно рішення суду, конфісковано в дохід держави.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Сихівський районний суд обрав запобіжний захід 31-річному Ернесту Балогу, якого затримали за підпал дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.