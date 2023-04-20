Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики

Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Фото: Суд.Инфо

Золочевская окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении жителя города Броды по факту незаконного сбыта психотропных веществ и хранении в больших размерах психотропных веществ в целях сбыта.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокурор в суде доказал, что с октября 2022 года местный житель незаконно сбывал на территории Бродов психотропные вещества.

Житель Львовщины незаконно сбывал на территории Бродов психотропные вещества. Фото: Львовская областная прокуратура

Осужденный "специализировался" на продаже амфетамина. Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ в марте этого года. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили большое количество уже расфасованных и готовых для сбыта психотропных веществ, а также наличные деньги на общую сумму почти 60 тысяч гривен. Последняя, согласно решению суда, конфискована в доход государства.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Сыховский районный суд избрал меру пресечения 31-летнему Эрнесту Балогу, которого задержали за поджог дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.