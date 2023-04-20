Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики arrow

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики

20 апреля 2023 16:42
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики
Мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Фото: Суд.Инфо
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Золочевская окружная прокуратура поддержала обвинения в отношении жителя города Броды по факту незаконного сбыта психотропных веществ и хранении в больших размерах психотропных веществ в целях сбыта.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Читайте также:

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокурор в суде доказал, что с октября 2022 года местный житель незаконно сбывал на территории Бродов психотропные вещества.

Житель Львовщины незаконно сбывал на территории Бродов психотропные вещества. Фото: Львовская областная прокуратура.
Житель Львовщины незаконно сбывал на территории Бродов психотропные вещества. Фото: Львовская областная прокуратура

Осужденный "специализировался" на продаже амфетамина. Фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ в марте этого года. Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили большое количество уже расфасованных и готовых для сбыта психотропных веществ, а также наличные деньги на общую сумму почти 60 тысяч гривен. Последняя, согласно решению суда, конфискована в доход государства.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Сыховский районный суд избрал меру пресечения 31-летнему Эрнесту Балогу, которого задержали за поджог дверей церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас