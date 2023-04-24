Во Львовской области задержали на взятке депутата сельсовета

Во Львовской области задержали на взятке депутата сельского совета
Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21600 гривен за предоставление техники в аренду без заключения официальных договоров.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Как рассказали в департаменте стратегических расследований Нацполиции и в прокуратуре Львовщины, руководитель коммунального предприятия депутат сельского совета Львовского района за взятки передавал в аренду спецтехнику без заключения договоров и без официальной оплаты на счета предприятия.
Задержанному сообщили о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УКУ). Суд взял его под стражу с правом внесения более 134 тысяч гривен залога.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики.