Во Львовской области задержали на взятке депутата сельсовета

Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21600 гривен. Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21600 гривен за предоставление техники в аренду без заключения официальных договоров.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Как рассказали в департаменте стратегических расследований Нацполиции и в прокуратуре Львовщины, руководитель коммунального предприятия депутат сельского совета Львовского района за взятки передавал в аренду спецтехнику без заключения договоров и без официальной оплаты на счета предприятия.

Задержанному сообщили о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УКУ). Суд взял его под стражу с правом внесения более 134 тысяч гривен залога.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики.