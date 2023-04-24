Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области задержали на взятке депутата сельского совета arrow

Во Львовской области задержали на взятке депутата сельского совета

24 апреля 2023 16:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области задержали на взятке депутата сельсовета
Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21600 гривен. Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21600 гривен за предоставление техники в аренду без заключения официальных договоров.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Как рассказали в департаменте стратегических расследований Нацполиции и в прокуратуре Львовщины, руководитель коммунального предприятия депутат сельского совета Львовского района за взятки передавал в аренду спецтехнику без заключения договоров и без официальной оплаты на счета предприятия.

Задержанному сообщили о подозрении во взяточничестве (ч. 3 ст. 368 УКУ). Суд взял его под стражу с правом внесения более 134 тысяч гривен залога.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который незаконно сбывал наркотики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас