Львовянина, который угрожал оружием и совершил разбойное нападение на гостиницу, взяли под стражу

За нападение на гостиницу львовянину грозит 15 лет тюрьмы. Фото: Вслух

Львовянина, угрожая оружием, совершил разбойное нападение на гостиницу, взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога.

Об этом говорится в определении Лычакивского районного суда.

Читайте также:

Подробности дела

Как выяснилось по решению суда, он требовал от администратора рецепции 100 гривен. Однако преступление классифицируется как тяжкое, совершенное в период военного положения, поэтому подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Разбойное нападение было совершено 13 апреля. 35-летний мужчина пришел в гостиницу "Эней" по ул. Шимзеров, 2 во Львове, угрожая пистолетом администратору, требовал у него деньги.

"Подошел к стойке рецепции, достал из кобуры предмет, внешне похожий на пистолет, и, держа его в руке, поставил на стойку, демонстрируя его администратору, тем самым угрожая применением насилия, которое потерпевший воспринял как реальную угрозу своей жизни. передать ему 100 гривен, написав указанную сумму на листе бумаги, избегая разоблачения", — указано в материалах постановления Лычаковского районного суда, избиравшего меру пресечения.

Львовянина заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога 214 тыс. грн

Избежать разоблачения не удалось, потому что позади администратора была камера наблюдения, четко зафиксировавшая все действия преступника. Его оперативно задержали.

14 апреля следователь судья удовлетворил ходатайство прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 80 прожиточных минимумов, что составляет 214 720 грн.

Подозреваемый в судебном заседании свою причастность к преступлению признал, но просил избрать ему менее суровую меру пресечения. Его защитник просил смягчить меру пресечения из-за состояния здоровья подозреваемого. Срок содержания под стражей составляет два месяца — до 12 июня 2023 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали на взятке депутата сельского совета. Чиновника задержали во время получения части денег в сумме 21 600 гривен за предоставление техники в аренду без заключения официальных договоров.