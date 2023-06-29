Жителька Львова незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО

Гроші в руках. Фото: Google

За даними Франківської окружної прокуратури міста Львова 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства. Жителька Львівщини незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО — 35 тисяч гривень.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

"39- річна львів'янка надала дані від імені осіб, які нібито проживають на окупованій території. В подальшому, за відсутності законних підстав, вона подала заяви про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб та отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, таким чином жінка незаконно отримала 35 тисяч гривень із державного бюджету.

Жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства (ч .3 ст. 190 КК України). Максимальне покарання передбачене статтею — до 8 років позбавлення волі.

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