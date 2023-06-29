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Жителька Львова незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО

29 червня 2023 18:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Жителька Львова незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО
Гроші в руках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За даними Франківської окружної прокуратури міста Львова 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства. Жителька Львівщини незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО  — 35 тисяч гривень.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

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Деталі слідства

"39- річна львів'янка надала дані від імені осіб, які нібито проживають на окупованій території. В подальшому, за відсутності законних підстав, вона подала заяви про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб та отримання грошової допомоги", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, таким чином жінка незаконно отримала 35 тисяч гривень із державного бюджету.

Жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства (ч .3 ст. 190 КК України). Максимальне покарання передбачене статтею — до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у  Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали  чоловіка, який продавав ручні гранати. Як повідомили правоохоронці, 48-річний мешканець Стрийщини незаконно зберігав та продавав бойові припаси. Слідство встановили, що чоловік за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві ручні гранати.

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