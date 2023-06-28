У Львові на хабарі затримали полковника університету безпеки життєдіяльності

Затримання заступника начальника університету безпеки життєдіяльності. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі затримання

За даними правоохоронців, у разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.

"Задокументовано, що одержання неправомірної вигоди відбувалось двома траншами. Першу частину у розмірі 15 000 грн він отримав особисто, за другою частиною він відправив курсанта. Службовець дав останньому вказівку вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти. Вихованець навчального закладу не був обізнаний злочинній діяльності фігуранта, та не знав що бере для нього хабар", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Підозрюваного затримали 26 червня на робочому місці після отримання другої частини хабара, йому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, також правоохоронці клопотатимуть про відсторонення його від займаної посади.

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