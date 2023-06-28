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У Львові на хабарі затримали полковника університету безпеки життєдіяльності

28 червня 2023 14:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові на хабарі затримали полковника університету безпеки життєдіяльності
Затримання заступника начальника університету безпеки життєдіяльності. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 000 грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі затримання 

За даними правоохоронців, у разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.

"Задокументовано, що одержання неправомірної вигоди відбувалось двома траншами. Першу частину у розмірі 15 000 грн він отримав особисто, за другою частиною він відправив курсанта. Службовець дав останньому вказівку вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти. Вихованець навчального закладу не був обізнаний злочинній діяльності фігуранта, та не знав що бере для нього хабар", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Підозрюваного затримали 26 червня на робочому місці після отримання другої частини хабара, йому повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, також правоохоронці клопотатимуть про відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині затримали  чоловіка, який продавав ручні гранати. Як повідомили правоохоронці, 48-річний мешканець Стрийщини незаконно зберігав та продавав бойові припаси. Слідство встановили, що чоловік за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві ручні гранати.

Також, ми раніше писали, що Жовківський районний суд у Львівській області виніс вирок військовому, який загубив автомат на залізничному вокзалі. Чоловіку призначили два роки ув'язнення, однак звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Окрім того, ми писали, що львів’янина, який погрожував зброєю та скоїв розбійний напад на готель, взяли під варту.

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