Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове на взятке задержали полковника университета безопасности жизнедеятельности arrow

Во Львове на взятке задержали полковника университета безопасности жизнедеятельности

28 июня 2023 14:19
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове на взятке задержали полковника университета безопасности жизнедеятельности
Задержание заместителя начальника Университета безопасности жизнедеятельности. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 000 грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

Читайте также:

Детали задержания

По данным правоохранителей, в случае отказа предоставить ему взятку, служащий обещал выдать негативный вывод, что фактически исключил возможность осуществления предпринимательской деятельности в этих помещениях.

"Задокументировано, что получение неправомерной выгоды происходило двумя траншами. Первую часть в размере 15 000 грн он получил лично, по второй части он отправил курсанта. Служащий дал последнему указание выйти в КПП университета и забрать для него денежные средства. Воспитанник учебного заведения не был получен. преступной деятельности фигуранта, но не знал, что берет для него взятку" , — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Подозреваемый был задержан 26 июня на рабочем месте после получения второй части взятки, ему сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Вскоре суд изберет ему меру пресечения, также правоохранители будут ходатайствовать об отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали мужчину, который продавал ручные гранаты. Как сообщили правоохранители , 48-летний житель Стрыйщины незаконно хранил и продавал боевые припасы. Следствие установили, что мужчина за 5 тысяч гривен продал местному жителю две ручные гранаты.

Также мы ранее писали, что Жовковский районный суд во Львовской области вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале. Мужчине назначили два года заключения, однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Кроме того, мы писали, что львовянина, который угрожал оружием и совершил разбойное нападение на гостиницу, взяли под стражу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз