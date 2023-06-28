Во Львове на взятке задержали полковника университета безопасности жизнедеятельности

Задержание заместителя начальника Университета безопасности жизнедеятельности. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 000 грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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Детали задержания

По данным правоохранителей, в случае отказа предоставить ему взятку, служащий обещал выдать негативный вывод, что фактически исключил возможность осуществления предпринимательской деятельности в этих помещениях.

"Задокументировано, что получение неправомерной выгоды происходило двумя траншами. Первую часть в размере 15 000 грн он получил лично, по второй части он отправил курсанта. Служащий дал последнему указание выйти в КПП университета и забрать для него денежные средства. Воспитанник учебного заведения не был получен. преступной деятельности фигуранта, но не знал, что берет для него взятку" , — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Подозреваемый был задержан 26 июня на рабочем месте после получения второй части взятки, ему сообщили о подозрении за получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Вскоре суд изберет ему меру пресечения, также правоохранители будут ходатайствовать об отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали мужчину, который продавал ручные гранаты. Как сообщили правоохранители , 48-летний житель Стрыйщины незаконно хранил и продавал боевые припасы. Следствие установили, что мужчина за 5 тысяч гривен продал местному жителю две ручные гранаты.

Также мы ранее писали, что Жовковский районный суд во Львовской области вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале. Мужчине назначили два года заключения, однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Кроме того, мы писали, что львовянина, который угрожал оружием и совершил разбойное нападение на гостиницу, взяли под стражу.