Жительница Львова незаконно получала денежную помощь для ВПЛ

Деньги в руках. Фото: Google

По данным Франковской окружной прокуратуры города Львова, 39-летней женщине сообщено о подозрении по фактам мошенничества. Жительница Львовщины незаконно получала денежную помощь для ВПЛ — 35 тысяч гривен.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура .

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Детали следствия

"39-летняя львовянка предоставила данные от имени лиц, якобы проживающих на оккупированной территории. В дальнейшем, при отсутствии законных оснований, она подала заявления о взятии на учет как внутренне перемещенных лиц и получении денежной помощи", — говорится в сообщении.

По данным следствия, таким образом, женщина незаконно получила 35 тысяч гривен из государственного бюджета.

Женщине поставлено в известность о подозрении по фактам мошенничества (ч.3 ст. 190 УК Украины). Максимальное наказание предусмотрено статьей до 8 лет лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Также мы раньше писали, что на Львовщине задержали мужчину, который продавал ручные гранаты. Как сообщили правоохранители , 48-летний житель Стрыйщины незаконно хранил и продавал боевые припасы. Следствие установили, что мужчина за 5 тысяч гривен продал местному жителю две ручные гранаты.