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Во Львове на взятке разоблачили двух должностных лиц одного из университетов

12 июля 2023 12:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове на взятке разоблачили двух должностных лиц одного из университетов
Требование взяток. Иллюстративное фото: Четвертая власть
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове чиновников одного из местных университетов задержали на взятке. Они требовали 22 тысяч гривен "за успешную сдачу сессии".

Об этом пишет пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Кого разоблачили

Правоохранители разоблачили на взятке декана и заместителя декана факультетов одного из вузов во Львове. Им уже сообщили о подозрении.

Преподавателей задержали после того, как они извлекли неправомерную выгоду. Один из них получил почти 17 500 грн, другой — 4 500 грн.

Что будет с правонарушителями

"Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица. Решается вопрос об избрании задержанных мер и отстранении их от занимаемых должностей", — добавили в сообщении.

Напомним, во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

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