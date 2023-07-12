Во Львове на взятке разоблачили двух должностных лиц одного из университетов
Во Львове чиновников одного из местных университетов задержали на взятке. Они требовали 22 тысяч гривен "за успешную сдачу сессии".
Об этом пишет пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
Кого разоблачили
Правоохранители разоблачили на взятке декана и заместителя декана факультетов одного из вузов во Львове. Им уже сообщили о подозрении.
Преподавателей задержали после того, как они извлекли неправомерную выгоду. Один из них получил почти 17 500 грн, другой — 4 500 грн.
Что будет с правонарушителями
"Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица. Решается вопрос об избрании задержанных мер и отстранении их от занимаемых должностей", — добавили в сообщении.
Напомним, во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.