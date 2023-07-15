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Во Львовской области поймали чиновников, требовавших деньги у предпринимателей

15 июля 2023 12:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львовской области поймали чиновников, требовавших деньги у предпринимателей
Разоблачение чиновников на взятке. Фото: ДСР Нацполиции
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львовской области разоблачили чиновников, организовавших схему "отката" за то, чтобы получить деньги из местного бюджета. Такой преступной деятельностью занимались заместитель городского головы и директор коммунального предприятия.

Об этом пишет ДСР Нацполиции.

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"Схемы" должностных лиц

"Пользуясь полномочиями, фигуранты организовали схему "отката" по заключенному договору поставки товара — для беспрепятственного перечисления средств из местного бюджета злоумышленники потребовали от предпринимателя 14% стоимости сделки", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, один из бизнесменов должен был поставить местному коммунальному предприятию 620 тонн песка на общую сумму более 300 тыс. грн. Поэтому поставщик должен был еще оплатить 42 тысячи гривен "отката".

Разоблачение госслужащих

Чиновников задержали при получении взятки в размере 30 тысяч гривен, это должен быть второй транш оплаты. Случилось это 13 июля, все доказательства были изъяты с места преступления.

"Раньше оперативники управления стратегических расследований во Львовской области совместно со следователями областной полиции задокументировали факт получения фигурантами части "отката" в размере 12 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В настоящее время чиновникам доложено о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове чиновников одного из местных университетов задержали на взятке . Они требовали 22 тысяч гривен "за успешную сдачу сессии".

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