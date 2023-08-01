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Суд Львова оштрафував хлопця, який слухав пісні Лєпса у центрі міста

1 серпня 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд Львова оштрафував хлопця, який слухав пісні Лєпса у центрі міста
Хлопець, який разом з друзями слухав пісні Лєпса у Львові. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Галицький районний суд Львова оштрафував Лук'яна Зайцева, який разом з друзями слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі міста. Йому доведеться заплатити 51 грн.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Суд визнав 20-річного хлопця винним за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). 

Зайцева також зобов'язали сплатити судові витрати у розмірі 537 грн. Самого обвинуваченого на судовому засіданні не було.

Він може оскаржити постанову в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу зчинився гучний скандал через пісні путінського пропагандиста. В автомобілі Land Rover голосно на всю вулицю лунала пісня Лєпса. Троє молодиків, які перебували в автівці, на прохання зробити тихіше відреагували досить бурхливо.

Також ми писали, що поліція склала протокол на агресивного переселенця з Одеси, який порушував правила перебування у публічному просторі і робив проросійські заяви. Йому та його поплічникам вручили повістки до ТЦК.

Додамо, відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

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