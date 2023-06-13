На Львівщині за п'яну їзду позбавили прав підполковника поліції

Водійські права в руках. Фото: informator

У Львівській області Сокальський районний суд визнав винним у нетверезій їзді підполковника поліції Степана Киницького. Правоохоронця оштрафували на 17 тис. грн та позбавили на рік водійських прав.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи

"Згідно з матеріалами справи, 1 лютого 2023 року приблизно о 22:30 Степан Киницький керував автомобілем Ford у селі Сілець неподалік Червонограда з ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, яка не відповідає обстановці). Водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння, що зафіксовано на відео в присутності двох свідків", — йдеться у повідомленні

Під час судового засідання Степан Киницький вину не визнав, просив суд закрити провадження, оскільки він алкоголю не вживав та від проходження огляду не відмовлявся.

На думку суду, незважаючи на те, що водій не визнав свою провину, вона підтверджується протоколом про адмінправопорушення, а також безперервною відеозйомкою з місця події.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львіщині покарали нацгвардійця за водіння пікапа під наркотиками.

Також ми писали, що Франківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні заступника мера Бібрки Максима Заблоцького. Водія оштрафували на 17 тисяч гривень та позбавили водійських прав на один рік.