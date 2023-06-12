На Львівщині суд покарав чоловіка за домашнє насильство над дружиною

Суддівський молоток. Фото: УНІАН

Згідно з матеріалами справи Жовківської окружної прокуратури 46-річного мешканця Жовківщини визнано винним у домашньому насильстві. Йому призначено покарання у виді 240 годин громадських робіт.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У суді було доведено, що засуджений часто зловживав алкоголем та систематично вчиняв психологічне насильство щодо дружини.

"Зокрема, це виражалось у словесних образах, що у свою чергу призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. При цьому на будь-які зауваження в його сторону — фігурант погрожував фізичною розправою", — йдеться у повідомленні.

Також суд заборонив чоловіку наближатися до дружини.

Куди дзвонити у випадку домашнього насильства

Якщо людина є жертвою домашнього насильства або їй відомі такі випадки щодо родичів чи знайомих, варто повідомити на:

оперативну лінію 102 (цілодобово)

урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству: 15 47

безкоштовну Національну "гарячу лінію" протидії домашньому насильству: 0800 500 33 53 (зі стаціонарних), 116 123 (з мобільних)

національну дитячу гарячу лінію: 0800 500 225 (зі стаціонарних), 116 111 (з мобільних)

чат-боти у месенджері Телеграм: @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot

"гарячу лінію" Львівської області: 112

інформаційно-консультаційну лінію громадської організації "Центр "Жіночі перспективи": 067 674 07 70

"гарячу лінію" мобільної бригади соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації, при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 0 800 307 305 (дзвінки безкоштовні)

Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 032 261 09 42

Нагадаємо, ми раніше писали, на Львівщині судитимуть жінку, яка стверджувала, що України не буде. Мешканці міста Сокаль, що на Львівщині, повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі, ненависті до України та приниження українського народу.

Окрім того, ми писали, що у Львівській області суд оголосив вирок матері за невиконання обов’язків з догляду за дитиною. Її син у майже п’ять місяців потрапив у реанімацію з критично вагою 2700 грамів, його фізичний розвиток не відповідав віку.