Во Львовской области суд наказал мужа за домашнее насилие над женой

Судейский молоток. Фото: УНИАН

Согласно материалам дела Жовковской окружной прокуратуры 46-летний житель Жовковщины признан виновным в домашнем насилии. Ему назначено наказание в виде 240 часов общественных работ.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

В суде было доказано, что осужденный часто злоупотреблял алкоголем и систематически совершал психологическое насилие в отношении жены.

"В частности, это выражалось в словесных обидах, что в свою очередь привело к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшей. При этом на любые замечания в его сторону фигурант угрожал физической расправой", — говорится в сообщении.

Также суд запретил мужу приближаться к жене.

Куда звонить в случае домашнего насилия

Если человек является жертвой домашнего насилия или ему известны такие случаи в отношении родственников или знакомых, следует сообщить на:

оперативную линию: 102 (круглосуточно)

правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию: 15 47

бесплатную Национальную "горячую линию" противодействия домашнему насилию: 0800 500 33 53 (из стационарных), 116 123 (с мобильных)

национальную детскую горячую линию: 0800 500 225 (из стационарных), 116 111 (с мобильных)

чат-боты в мессенджере Телеграмм: @police_helpbot, @UDPLNPBOT, @Non_Violence_Bot

"горячую линию" Львовской области: 112

информационно-консультационную линию общественной организации "Центр "Женские перспективы": 067 674 07 70

"горячую линию" мобильной бригады социально-психологической помощи людям, которые находятся в кризисной ситуации, при Львовском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи: 0 800 307 305 (звонки бесплатные)

Львовский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи: 0322610942

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области будут судить женщину, которая утверждала, что Украины не будет. Жители города Сокаль Львовской области сообщили о подозрении по факту разжигания национальной розни, ненависти к Украине и унижения украинского народа.

Кроме того, мы писали, что во Львовской области суд объявил приговор матери за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ее сын почти пять месяцев попал в реанимацию с критически весом — 2700 грамм, его физическое развитие не соответствовало возрасту.