На Львівщині судитимуть жінку, яка стверджувала, що України не буде

Руки жінки в наручниках. Фото: Pixabay

Мешканці міста Сокаль, що на Львівщині, повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі, ненависті до України та приниження українського народу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"За даними слідства, жінка в громадському місці умисно розпалювала національну ворожнечу та ненависть до українського народу. Підозрювана їхала в одній із приміських маршруток, де почала конфлікт із водієм та іншими пасажирами. Вона стверджувала, що "Україна пропаде і її не буде", та нецензурними словами ображала її народ. Окрім того, жінка прославляла "світле минуле СРСР", зазначаючи, що за це треба дякувати Москві", — йдеться у повідомленні.

Скрін з відео, де жінка у громадськогому транспорті принижує український народ. Фото: Львівська обласна прокуратура

59-річній мешканці Сокаля повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст. 161 КК України). Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Жінці загрожує 8,5 тис. грн штрафу або 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

Також, СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".