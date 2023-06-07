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На Львівщині судитимуть жінку, яка стверджувала, що України не буде

7 червня 2023 15:37
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині судитимуть жінку, яка стверджувала що України не буде
Руки жінки в наручниках. Фото: Pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Мешканці міста Сокаль, що на Львівщині, повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі, ненависті до України та приниження українського народу.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури

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Деталі справи 

"За даними слідства, жінка в громадському місці умисно розпалювала національну ворожнечу та ненависть до українського народу. Підозрювана їхала в одній із приміських маршруток, де почала конфлікт із водієм та іншими пасажирами. Вона стверджувала, що "Україна пропаде і її не буде", та нецензурними словами ображала її народ. Окрім того, жінка прославляла "світле минуле СРСР", зазначаючи, що за це треба дякувати Москві", — йдеться у повідомленні.

Скрін з відео, де жінка у громадськогому транспорті принижує україснький народ. Фото: Львівська обласна прокуратура
Скрін з відео, де жінка у громадськогому транспорті принижує український народ. Фото: Львівська обласна прокуратура 

59-річній мешканці Сокаля повідомили про підозру за фактом розпалювання національної ворожнечі та ненависті (ч.1 ст. 161 КК України). Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Жінці загрожує 8,5 тис. грн штрафу або 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

Також, СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

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