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На Львовщине будут судить женщину, которая утверждала, что Украины не будет

7 июня 2023 15:37
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине будут судить женщину, которая утверждала, что Украины не будет
Руки женщины в наручниках. Фото: Pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Жительке города Сокаль, что во Львовской области сообщили о подозрении по факту разжигания национальной розни, ненависти к Украине и унижения украинского народа.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

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"По данным следствия, женщина в общественном месте умышленно разжигала национальную рознь и ненависть к украинскому народу. Подозреваемая ехала в одной из пригородных маршруток, где начала конфликт с водителем и другими пассажирами. Она утверждала, что "Украина пропадет и ее не будет", и нецензурными словами оскорбляла ее народ. Кроме того, женщина прославляла "светлое прошлое СССР", отмечая, что за это надо благодарить Москву", — говорится в сообщении.

Скрин из видео, где женщина в общественном транспорте унижает украинский народ. Фото: Львовская областная прокуратура
Скрин из видео, где женщина в общественном транспорте унижает украинский народ. Фото: Львовская областная прокуратура

59-летней жительнице Сокаля сообщили о подозрении по факту разжигания национальной розни и ненависти ( ч.1 ст. 161 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Женщине грозит 8,5 тыс. грн. штрафа или 5 лет ограничения свободы.

Напомним, мы ранее писали, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовской области. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

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