На Львівщині суд покарав матір, за те що її дитина важить менше трьох кілограм

Немовля. Фото: pexels

У Львівській області суд оголосив вирок матері за невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Її син у майже п’ять місяців потрапив у реанімацію з критично вагою — 2700 грам, його фізичний розвиток не відповідав віку.

Протце інформує ZAXID.NET

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Деталі справи

У суді визнала свою провину та розповіла, що під час вагітності не була на обліку, оскільки не знала про свою вагітність до дня пологів. У серпні 2022 року у неї болів живіт, вона викликала "швидку" та 12 серпня народила хлопчика (на 33-34 тижні). Стверджує, що після виписки з лікарні стала на облік до педіатра та хірурга. Жінка не розуміє, чому у неї забрали сина, та заявляє, що годувала його кожні три години, однак не заперечує, що часто вживала алкоголь.

Жінка не знала що вагітна

У суді жінка заявила, що визнає свою провину. Вона сказала, що не вставала на облік під час вагітності, оскільки не знала про те, що виношує дитину аж до дня пологів. У серпні 2022 року вона поскаржилась на різкий біль в животі та викликала "швидку".

Відомо, що хлопчик з'явився на світ 12 серпня, а пологи відбулися на 33-34 тижні вагітності. Згодом, за її словами, вона таки стала на облік до педіатра та хірурга, однак не розуміє, чому у неї забрали сина. Мовляв, вона годувала його згідно графіку, проте, не заперечує факт зловживання алкоголем.

У суді визнала свою провину та розповіла, що під час вагітності не була на обліку, оскільки не знала про свою вагітність до дня пологів. У серпні 2022 року у неї болів живіт, вона викликала "швидку" та 12 серпня народила хлопчика (на 33-34 тижні). Стверджує, що після виписки з лікарні стала на облік до педіатра та хірурга. Жінка не розуміє, чому у неї забрали сина, та заявляє, що годувала його кожні три години, однак не заперечує, що часто вживала алкоголь.

Суддя Руслан Зеліско визнав матір винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною та призначив їй два роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львівській області суд задовольнив позов матері вбитого у Бориславі продавця магазину та зобов’язав засуджених за вбивство виплатити їй 3 млн грн компенсації. Таке рішення виніс Дрогобицький районний суд.

Також, ми писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.