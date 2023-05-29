Во Львовской области суд наказал мать, за то что ее ребенок весит менее трех килограмм

Младенец. Фото: pexels

Во Львовской области суд объявил приговор матери за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ее сын почти пять месяцев попал в реанимацию с критически весом — 2700 грамм, его физическое развитие не соответствовало возрасту.

Протце информирует ZAXID.NET

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Детали дела

В суде признала свою вину и рассказала, что во время беременности не была на учете, поскольку не знала о своей беременности до дня родов. В августе 2022 года у нее болел живот, она вызвала скорую и 12 августа родила мальчика (на 33-34 недели). Утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Женщина не понимает, почему у нее забрали сына, и заявляет, что кормила его каждые три часа, однако не отрицает, что часто употребляла алкоголь.

Женщина не знала что беременна

В суде женщина заявила, что признает свою вину. Она сказала, что не вставала на учет во время беременности, поскольку не знала о том, что вынашивает ребенка до дня родов. В августе 2022 года она пожаловалась на резкую боль в животе и вызвала скорую.

Известно, что мальчик появился на свет 12 августа, а роды прошли на 33-34 неделе беременности. Впоследствии, по ее словам, она встала на учет к педиатру и хирургу, однако не понимает, почему у нее забрали сына. Мол, она кормила его согласно графику, однако не отрицает факт злоупотребления алкоголем.

В суде признала свою вину и рассказала, что во время беременности не была на учете, поскольку не знала о своей беременности до дня родов. В августе 2022 года у нее болел живот, она вызвала скорую и 12 августа родила мальчика (на 33-34 недели). Утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Женщина не понимает, почему у нее забрали сына, и заявляет, что кормила его каждые три часа, однако не отрицает, что часто употребляла алкоголь.

Судья Руслан Зелиско признал мать виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ему два года тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд удовлетворил иск матери убитого в Бориславе продавца магазина и обязал осужденных за убийство выплатить ей 3 млн грн компенсации. Такое решение вынес Дрогобычский районный суд.

Также мы писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.