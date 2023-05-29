Во Львовской области суд наказал мать, за то что ее ребенок весит менее трех килограмм
Во Львовской области суд объявил приговор матери за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Ее сын почти пять месяцев попал в реанимацию с критически весом — 2700 грамм, его физическое развитие не соответствовало возрасту.
Протце информирует ZAXID.NET
Детали дела
В суде признала свою вину и рассказала, что во время беременности не была на учете, поскольку не знала о своей беременности до дня родов. В августе 2022 года у нее болел живот, она вызвала скорую и 12 августа родила мальчика (на 33-34 недели). Утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Женщина не понимает, почему у нее забрали сына, и заявляет, что кормила его каждые три часа, однако не отрицает, что часто употребляла алкоголь.
Женщина не знала что беременна
В суде женщина заявила, что признает свою вину. Она сказала, что не вставала на учет во время беременности, поскольку не знала о том, что вынашивает ребенка до дня родов. В августе 2022 года она пожаловалась на резкую боль в животе и вызвала скорую.
Известно, что мальчик появился на свет 12 августа, а роды прошли на 33-34 неделе беременности. Впоследствии, по ее словам, она встала на учет к педиатру и хирургу, однако не понимает, почему у нее забрали сына. Мол, она кормила его согласно графику, однако не отрицает факт злоупотребления алкоголем.
В суде признала свою вину и рассказала, что во время беременности не была на учете, поскольку не знала о своей беременности до дня родов. В августе 2022 года у нее болел живот, она вызвала скорую и 12 августа родила мальчика (на 33-34 недели). Утверждает, что после выписки из больницы стала на учет к педиатру и хирургу. Женщина не понимает, почему у нее забрали сына, и заявляет, что кормила его каждые три часа, однако не отрицает, что часто употребляла алкоголь.
Судья Руслан Зелиско признал мать виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и назначил ему два года тюрьмы, но освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. На приговор еще может быть подана апелляция.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд удовлетворил иск матери убитого в Бориславе продавца магазина и обязал осужденных за убийство выплатить ей 3 млн грн компенсации. Такое решение вынес Дрогобычский районный суд.
Также мы писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.