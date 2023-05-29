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На Львівщині мати вбитого сина відсудила 3 млн гривень компенсації

29 травня 2023 14:12
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині мати вбитого сина відсудила 3 млн гривень компенсації
Суддівський молоток. Фото: info-rm.com
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області суд задовольнив позов матері вбитого у Бориславі продавця магазину та зобов’язав засуджених за вбивство виплатити їй 3 млн грн компенсації. Таке рішення виніс Дрогобицький районний суд.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи 

Вбивство у Бориславі трапилось ще у 2017 році. Тоді двоє хлопців віком 16 та 19 років пограбували магазин "Комп’ютерний всесвіт" та жорстко вбили двох продавців – 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. У травні 2019 року їм винесли вирок, одному нападнику призначили довічне ув’язнення, а іншому 15 років тюрми. Засуджені також мали сплатити 6 млн грн родичам вбитих людей.

У травні 2023 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини розглянув позов матері вбитого продавця та задовольнив його, зобов’язавши Сергія Агеєва та Василя Гавриленка, а також матір одного з них, відшкодувати їй 3 млн грн компенсації. Справу розглядала суддя Русалана Курус. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області суд штрафував матір п'ятох дітей за те, що вона на три дні їх залишила і поїхала до Львова пиячити. Жінка має заплатити 1700 грн штрафу.

Додамо, ми раніше писали, що Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував маму школяра з Миколаєва, який ображав онкохвору однокласницю.

Також, ми писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Окрім того, на Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки. Син і донька в сумі за поточний навчальний рік прогуляли понад 900 уроків.

 

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