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На Львівщині суд оштрафував багатодітну матір, яка залишила дітей та поїхала пиячити

23 травня 2023 12:57
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині суд оштрафував багатодітну матір, яка залишила дітей та поїхала пиячити
На Львівщині суд оштрафував жінку за пиятику. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області суд штрафував матір п'ятох дітей за те, що вона на три дні їх залишила і поїхала до Львова пиячити. Жінка має заплатити 1700 грн штрафу.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи 

За інформацією Золочівського районного суду, жінку вже не вперше притягують до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

З матеріалів справи відомо, що матір п'яти дітей Ольга Звягінцева 2 травня залишила своїх дітей вдома та поїхала до Львова. Неповнолітні були самі впродовж трьох днів, до 5 травня. Слідством встановлено, що впродовж трьох днів жінка пиячила.

На засіданні суду, яке відбулося 19 травня Ольга Звягінцева не прийшла. Суддя Володимир Сивак визнав її винною у невиконанні батьківських обов'язків та оштрафував на 1700 грн. Окрім того жінка має сплатити 537 грн судового збору. Варто додати, що Ольгу Звягінцеву вже не раз притягували до адміністративної відповідальності через невиконання нею батьківських обов'язків.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував маму школяра з Миколаєва, який ображав онкохвору однокласницю.

Також, ми писали, що у Львові оштрафували матір шестикласника, який вживав ненормативну лексику щодо однокласника у листуванні. Жінка наполягала, щоб дитину суворо не карали.

Окрім того, на Львівщині жінку оштрафували за прогуляні дітьми уроки. Син і донька в сумі за поточний навчальний рік прогуляли понад 900 уроків.

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