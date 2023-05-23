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Во Львовской области суд оштрафовал многодетную мать, которая оставила детей и поехала пьянствовать

23 мая 2023 12:57
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области суд оштрафовал многодетную мать, которая оставила детей и поехала пить
Во Львовской области суд оштрафовал женщину за пьянку. Фото: Новости.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области суд штрафовал мать пятерых детей за то, что она на три дня их покинула и уехала во Львов пьянствовать. Женщина должна заплатить 1700 грн. штрафа.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали дела

По информации Золочевского районного суда, женщину уже не впервые привлекают к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Из материалов дела известно, что мать пятерых детей Ольга Звягинцева 2 мая оставила своих детей дома и уехала во Львов. Несовершеннолетние были сами в течение трех дней до 5 мая. Следствием установлено, что в течение трех дней женщина пьянствовала.

На состоявшемся 19 мая заседании суда Ольга Звягинцева не пришла. Судья Владимир Сивак признал ее виновной в невыполнении родительских обязанностей и оштрафовал на 1700 грн. Кроме того, женщина должна уплатить 537 грн судебного сбора. Стоит добавить, что Ольгу Звягинцеву уже не раз привлекали к административной ответственности из-за невыполнения родительских обязанностей.

Напомним, мы ранее писали, что Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал маму школьника из Николаева, оскорблявшего онкобольную одноклассницу.

Также мы писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.

Кроме того, во Львовской области женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.

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