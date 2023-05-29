Во Львовской области мать убитого сына отсудила 3 млн гривен компенсации

Судейский молоток. Фото: info-rm.com

Во Львовской области суд удовлетворил иск матери убитого в Бориславе продавца магазина и обязал осужденных за убийство выплатить ей 3 млн грн компенсации. Такое решение вынес Дрогобычский районный суд.

Об этом информирует ZAXID.NET .

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Детали дела

Убийство в Бориславе произошло еще в 2017 году. Тогда двое парней в возрасте 16 и 19 лет ограбили магазин "Компьютерная вселенная" и жестоко убили двух продавцов - 27-летнего мужчину и 20-летнюю женщину. В мае 2019 года им вынесли приговор, одному нападающему назначили пожизненное заключение, а другому 15 лет тюрьмы. Осужденные также должны были оплатить 6 млн. грн. родственникам убитых людей.

В мае 2023 Дрогобычский горрайонный суд Львовщины рассмотрел иск матери убитого продавца и удовлетворил его, обязав Сергея Агеева и Василия Гавриленко, а также мать одного из них, возместить ей 3 млн грн компенсации. Дело рассматривала судья Русалана Куруса. На решение суда еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд штрафовал мать пятерых детей за то, что она на три дня их оставила и уехала во Львов пьянствовать. Женщина должна заплатить 1700 грн. штрафа.

Добавим, мы ранее писали, что Николаевский районный суд Львовской области оштрафовал маму школьника из Николаева, оскорблявшего онкобольную одноклассницу.

Также мы писали, что во Львове оштрафовали мать шестиклассника, который употреблял ненормативную лексику в отношении одноклассника в переписке. Женщина настаивала, чтобы ребенка строго не наказывали.

Кроме того, во Львовской области женщину оштрафовали за прогулянные детьми уроки. Сын и дочь в сумме за текущий учебный год прогуляли более 900 уроков.