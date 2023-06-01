На Львіщині покарали нацгвардійця за водіння пікапа під наркотиками

Чоловік сидить у військовій формі. Фото: depositphotos

У Червонограді, що на Львівщині, поліція зупинила пікап Mitsubishi L200 на іноземній реєстрації, за кермом якого був військовий, та помітила у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Інцидент трапився 5 березня на проспекті Шевченка.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи

За інформацією постанови суду, правоохоронці помітили у водія бліду шкіру, тремтіння пальців рук, звужені зіниці. Чоловіка доставили у медзаклад для проходження перевірки, однак уже на місці він відмовився пройти перевірку.

У матеріалах справи вказано, що водій — військовий, є командиром одного з відділень Нацгвардії. У письмових поясненнях за 5 березня водій заявив, що відмовився пройти перевірку, бо 10 днів перед цим перебував у приміщенні, де багато людей курили канабіс, і він боявся, що тест буде позитивним.

Натомість Червоноградський міський суд Львівщини визнав водія винним у нетверезому водінні, позбавив водійських прав та оштрафував на 17 тис. грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть водія, який в багажному відділенні автомобіля хотів перевезти ухилянта.

Також ми писали, що Львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень.