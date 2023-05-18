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У Львові 16-річного волонтера, якого нагородив Садовий, спіймали на наркоторгівлі

18 травня 2023 18:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Львові 16-річного волонтера, якого нагородив Садовий, спіймали на наркоторгівлі
Суд виніс вирок 16-річному волонтеру у Львові за наркоторгівлю. Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Львові 16-річному підлітку суд виніс вирок за наркоторгівлю в місті. Зазначається, що перед цим мер Львова Садовий нагородив хлопця за активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.

Про це пише Lviv.Media.

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Залізничний районний суд м. Львова виніс вирок 16-річному учню однієї з львівських шкіл, який робив закладки канабісу у Львові.

За матеріалами справи, на початку січня 2023 року у  Telegram школяр придбав канабіс, щоб робити "закладки" у Львові. За одну закладу хлопець повинен був отримувати 90 гривень.

Обвинуваченого помітили правоохоронці. Хлопець поводив підозріло та намагався уникнути зустрічі з поліцейськими.

Школяр визнав свою провину

Під час судового засідання школяр визнав свою провину, розкаявся та просив суворо не карати. Під час обрання міри покарання суд врахував, що хлопець не перебуває на обліку у психіатричному та наркологічному закладах, позитивно характеризується за місцем проживання та отримав подяку за активну громадянську позицію і волонтерську діяльність від міського голови Львова.

Суд виніс вирок

Суд визнав хлопця винним у скоєному та призначив покарання у виді пʼяти років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання і призначив 2 роки випробувального терміну. Також горе-наркоторговець повинен сплатити 8,3 тис. грн на користь держави судових витрат.

Нагадаємо, раніше ми писали, Борис Джонсон планує виступити у Львівському університеті. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон висловив Львівському національному університету імені Івана Франка за удостоєння його почесного звання Doctor Honoris Causa та пообіцяв приїхати до Львова.

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