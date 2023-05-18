Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове 16-летнего волонтера, которого наградил Садовой, поймали на наркоторговле arrow

Во Львове 16-летнего волонтера, которого наградил Садовой, поймали на наркоторговле

18 мая 2023 18:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Во Львове 16-летнего волонтера, которого наградил Садовой, поймали на наркоторговле
Суд вынес приговор 16-летнему волонтеру во Львове за наркоторговлю. Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во Львове 16-летнему подростку суд вынес приговор за наркоторговлю в городе. Отмечается, что перед этим мэр Львова Садовый наградил молодого человека за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.

Об этом пишет Lviv.Media.

Читайте также:

Волонтер "спалился" на наркоторговле

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор 16-летнему ученику одной из львовских школ, который делал закладки каннабиса во Львове.

По материалам дела, в начале января 2023 года у Telegram школьник приобрел каннабис, чтобы делать "закладки" во Львове. За одно заведение парень должен был получать 90 гривен.

Обвиняемый был замечен правоохранителями. Парень вел подозрительно и пытался избежать встречи с полицейскими.

Школьник признал свою вину

Во время судебного заседания школьник признал свою вину, раскаялся и просил строго не наказывать. При избрании меры наказания суд учел, что парень не состоит на учете в психиатрическом и наркологическом учреждениях, положительно характеризуется по месту жительства и получил благодарность за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность от мэра Львова.

Суд вынес приговор

Суд признал парня виновным в совершенном и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания и назначил 2 года испытательного срока. Также горе-наркоторговец должен оплатить 8,3 тыс. грн в пользу государства судебных издержек.

Напомним, ранее мы писали, что Борис Джонсон планирует выступить во Львовском университете. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказал Львовскому национальному университету имени Ивана Франко за удостоение его почетного звания Doctor Honoris Causa и пообещал приехать во Львов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас