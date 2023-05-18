Во Львове 16-летнего волонтера, которого наградил Садовой, поймали на наркоторговле

Суд вынес приговор 16-летнему волонтеру во Львове за наркоторговлю. Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Во Львове 16-летнему подростку суд вынес приговор за наркоторговлю в городе. Отмечается, что перед этим мэр Львова Садовый наградил молодого человека за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.

Об этом пишет Lviv.Media.

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Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор 16-летнему ученику одной из львовских школ, который делал закладки каннабиса во Львове.

По материалам дела, в начале января 2023 года у Telegram школьник приобрел каннабис, чтобы делать "закладки" во Львове. За одно заведение парень должен был получать 90 гривен.

Обвиняемый был замечен правоохранителями. Парень вел подозрительно и пытался избежать встречи с полицейскими.

Школьник признал свою вину

Во время судебного заседания школьник признал свою вину, раскаялся и просил строго не наказывать. При избрании меры наказания суд учел, что парень не состоит на учете в психиатрическом и наркологическом учреждениях, положительно характеризуется по месту жительства и получил благодарность за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность от мэра Львова.

Суд вынес приговор

Суд признал парня виновным в совершенном и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания и назначил 2 года испытательного срока. Также горе-наркоторговец должен оплатить 8,3 тыс. грн в пользу государства судебных издержек.

Напомним, ранее мы писали, что Борис Джонсон планирует выступить во Львовском университете. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон высказал Львовскому национальному университету имени Ивана Франко за удостоение его почетного звания Doctor Honoris Causa и пообещал приехать во Львов.