Поліцейські у Львові викрили харків’янина, з наркотиками на півмільйона гривень

Під час обшуку його авто правоохоронці виявили близько півкілограма марихуани. Фото: Нацполіція Львівщини

Львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько півкілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше півмільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Деталі обшуків

Розповсюджувача наркотиків викрили патрульні поліцейські під час несення служби на вул. Дальній у Львові. Побачивши правоохоронців, перехожий викинув за паркан підозрілий пакунок. На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановили — це 40-річний харків’янин. Також слідчі розшукали пакунок, який він викинув.

"У ньому було 18 зіп-пакетів з розфасованою речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на наркотичний засіб марихуана", — повідомляють деталі у поліції Львівської області.

У подальшому, під час обшуку автомобіля Mercedes, яким користувався затриманий, правоохоронці виявили та вилучили зіп-пакети, пакунки та згортки із речовиною рослинного походження, ймовірно марихуаною, а також згортки з кристалічною речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб PVP.

"Речовини були заховані під капотом, у багажнику та мотороному відсіку, за фарою, в салоні та під крилами автомобіля. Виявлені наркотичні та психотропні засоби були акуратно розфасовані та підписані — готові до розповсюдження. Загальна маса вилученої марихуани становить близько півкілограма і приблизно 800 грамів PVP. Вартість за цінами "чорного" ринку становить більше ніж півмільйона гривень", — розповідають у поліції Львівщини.

Правоохоронці виявили під капотом авто зіп-пакети, пакунки та згортки із речовиною рослинного походження. Фото: Поліція Львівщини

Окрім того, правоохоронці виявили в автомобілі чорнові записи, електронні ваги, засоби для фасування, гроші, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Днями у Львові поліціянти затримали 32-річну мешканку Харкова за продаж та розповсюдження наркотиків. Поліція вилучила у затриманої психотропи вартістю 3 млн грн.

Також, ми писали, що Львові 16-річному підлітку суд виніс вирок за наркоторгівлю в місті. Зазначається, що перед цим мер Львова Садовий нагородив хлопця за активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.