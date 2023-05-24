Полицейские во Львове разоблачили харьковчанина, с наркотиками на полмиллиона гривен

Во время обыска его авто стражи порядка обнаружили около полукилограмма марихуаны. Фото: Нацполиция Львовщины

Львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Львовской области .

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Детали обысков

Распространителя наркотиков разоблачили патрульные полицейские во время несения службы по ул. Дальний во Львове. Увидев стражей порядка, прохожий выбросил за забор подозрительный сверток. На месте работала следственно-оперативная группа. Личность мужчины установили - это 40-летний харьковчанин. Также следователи разыскали пакет, который он выбросил.

"В нем было 18 зип-пакетов с расфасованным веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое средство марихуана" , — сообщают детали в полиции Львовской области.

В дальнейшем, во время обыска автомобиля Mercedes, которым пользовался задержанный, стражи порядка обнаружили и изъяли соп-пакеты, пакеты и свертки с веществом растительного происхождения, вероятно марихуаной, а также свертки с кристаллическим веществом, внешне похожим на психотропное средство PVP.

"Вещества были спрятаны под капотом, в багажнике и мотороном отсеке, за фарой, в салоне и под крыльями автомобиля. Обнаруженные наркотические и психотропные средства были аккуратно расфасованы и подписаны - готовы к распространению. Общая масса изъятой марихуаны составляет около полукилограмма и примерно . Стоимость по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен", — рассказывают в полиции Львовщины.

Правоохранители обнаружили под капотом авто зип-пакеты, свертки и свертки с веществом растительного происхождения. Фото: Полиция Львовщины

Кроме того, правоохранители обнаружили в автомобиле черновые записи, электронные весы, средства для фасовки, деньги, вырученные от незаконной деятельности, а также другие вещественные доказательства. Все изъятое было направлено на экспертное исследование.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что на днях во Львове полицейские задержали 32-летнюю жительницу Харькова за продажу и распространение наркотиков. Полиция изъяла у задержанной психотропы стоимостью 3 млн. грн.

Также мы писали, что Львову 16-летнему подростку суд вынес приговор за наркоторговлю в городе. Отмечается, что перед этим мэр Львова Садовый наградил молодого человека за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.