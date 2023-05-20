У Львові затримали 32-річну наркодилерку з Харкова

Поліція Львівської області повідомила про підозру харківʼянці за збут наркотиків. Фото: Новини.LIVE

Днями у Львові поліціянти затримали 32-річну мешканку Харкова за продаж та розповсюдження наркотиків. Поліція вилучила у затриманої психотропи вартістю 3 млн грн.

Про це пише поліція Львівської області.

Читайте також:

Харківʼянку затримали з великою кількістю наркотиків

У Львові по вулиці Соломії Крушельницької поліціянти спіймали харківʼянку, яка продавала наркотики і психотропні речовини. Жінка тимчасово проживає у Львові.

"Під час затримання у жінки виявили та вилучили картонну коробку з готовими до розповсюдження зіп-пакетиками, обмотаними чорною стрічкою, в яких містилися речовини, схожі на наркотичні та психотропні засоби. Як встановили правоохоронці, зловмисниця пересилала наркотичні речовини та психотропні засоби в різні регіони України", — заявили в поліції.

Поліція Львівської області повідомила про підозру харківʼянці за збут наркотиків. Фото: поліція Львівської області

Жінку забрали в ізолятор

Під час проведення обшуків в помешканні жінки, поліцейські виявили велику кількість наркотичних речовин, схожих на:

канабіс,

MDMA,

нарковмісні таблетки,

а також електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркотиків.

Загальна вартість вилученого, за цінами "чорного ринку", становить близько 3 мільйонів гривень.

Поліція Львівської області повідомила про підозру харківʼянці за збут наркотиків. Фото: поліція Львівської області

Жінці повідомлено про підозру

Харківʼянку затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція Львівської області повідомила про підозру харківʼянці за збут наркотиків. Фото: поліція Львівської області

Слідчі повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили та повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів. Зловмисники допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 військовозобов'язаним.

Також Львові 16-річному підлітку суд виніс вирок за наркоторгівлю в місті. Зазначається, що перед цим мер Львова Садовий нагородив хлопця за активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.