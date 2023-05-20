На Львівщині рятувальники допомогли жінці дістати палець з сумки

Палець жінки, який застряг в кріпленні сумки. Фото: ДСНС

Сьогодні, 20 травня, працівники ДСНС повідомили, що у Трускавці Львівської області рятувальники вивільнили палець жінки. Він застряг в кріпленні сумки.

Про це інформує ДСНС.

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У п'ятницю, 19 травня, о 21:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в місті Трускавець жінка не може витягнути палець з сумки. Львів'янка засунула кінцівку в петлю ручки дорожньої ручної валізи.

Працівники ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою ручного інструмента вивільнили палець жінки з кріплення.

Працівники ДСНС звільняють жінку з пастки. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС звільняють жінку з пастки. Фото: ДСНС

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