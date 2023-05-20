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На Львівщині рятувальники допомогли жінці дістати палець з сумки

20 травня 2023 19:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Львівщині рятувальники допомогли жінці дістати палець з сумки
Палець жінки, який застряг в кріпленні сумки. Фото: ДСНС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, працівники ДСНС повідомили, що у Трускавці Львівської області рятувальники вивільнили палець жінки. Він застряг в кріпленні сумки.

Про це інформує ДСНС.

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У п'ятницю, 19 травня, о 21:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в місті Трускавець жінка не може витягнути палець з сумки. Львів'янка засунула кінцівку в петлю ручки дорожньої ручної валізи.

Працівники ДСНС, які прибули на виклик, за допомогою ручного інструмента вивільнили палець жінки з кріплення.

Львів
Працівники ДСНС звільняють жінку з пастки. Фото: ДСНС
Львів
Працівники ДСНС звільняють жінку з пастки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на Львівщині у червоноградській гімназії №8 сьогодні, 16 травня, розпилили перцевий балончик. Внаслідок цього 13 школярів звернулися до медиків.

Нещодавно у двох церквах на Львівщині сталися загоряння. Ідеться про храм Вознесіння Господнього ПЦУ і храм Успіння пресвятої Богородиці УГКЦ, що на відстані 1,5 км один від одного, в місті Пустомити.

У неділю, 14 травня, велопатруль у Львові поновив свою роботу. Понад півтора десятка поліцейських будуть чергувати на велосипедах у місті.

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