Во Львовской области спасатели помогли женщине достать палец из сумки
Сегодня, 20 мая, работники ГСЧС сообщили, что в Трускавце Львовской области спасатели высвободили палец женщины. Он застрял в креплении сумки.
Об этом информирует ГСЧС.
Освобождение пальца
В пятницу, 19 мая, в 21:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Трускавец женщина не может вытащить палец из сумки. Львовянка засунула концовку в петлю ручки дорожного ручного чемодана.
Прибывшие по вызову работники ГСЧС с помощью ручного инструмента высвободили палец женщины из крепления.
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