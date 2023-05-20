Во Львовской области спасатели помогли женщине достать палец из сумки

Палец женщины, застрявший в креплении сумки. Фото: ГСЧС

Сегодня, 20 мая, работники ГСЧС сообщили, что в Трускавце Львовской области спасатели высвободили палец женщины. Он застрял в креплении сумки.

Об этом информирует ГСЧС.

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Освобождение пальца

В пятницу, 19 мая, в 21:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Трускавец женщина не может вытащить палец из сумки. Львовянка засунула концовку в петлю ручки дорожного ручного чемодана.

Прибывшие по вызову работники ГСЧС с помощью ручного инструмента высвободили палец женщины из крепления.

Работники ГСЧС увольняют женщину из ловушки. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС увольняют женщину из ловушки. Фото: ГСЧС

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