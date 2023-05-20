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Во Львовской области спасатели помогли женщине достать палец из сумки

20 мая 2023 19:19
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Во Львовской области спасатели помогли женщине достать палец из сумки
Палец женщины, застрявший в креплении сумки. Фото: ГСЧС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 20 мая, работники ГСЧС сообщили, что в Трускавце Львовской области спасатели высвободили палец женщины. Он застрял в креплении сумки.

Об этом информирует ГСЧС.

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В пятницу, 19 мая, в 21:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в городе Трускавец женщина не может вытащить палец из сумки. Львовянка засунула концовку в петлю ручки дорожного ручного чемодана.

Прибывшие по вызову работники ГСЧС с помощью ручного инструмента высвободили палец женщины из крепления.

Львов
Работники ГСЧС увольняют женщину из ловушки. Фото: ГСЧС
Львов
Работники ГСЧС увольняют женщину из ловушки. Фото: ГСЧС

Напомним, что во Львовской области в красноградской гимназии №8 сегодня, 16 мая, распылили перечный баллончик. В результате 13 школьников обратились к медикам.

Недавно в двух церквях на Львовщине произошло возгорание. Речь идет о храме Вознесения Господнего ПЦУ и храме Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, на расстоянии 1,5 км друг от друга, в городе Пустомыты.

В воскресенье, 14 мая, велопатруль во Львове возобновил свою работу. Более полутора десятков полицейских будут дежурить на велосипедах в городе.

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