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На Львівщині 13 учнів звернулися до медиків через розпилений перцевий балончик

16 травня 2023 15:39
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині 13 учнів звернулися до медиків через розпилений перцевий балончик
Подвір'я червоноградської гімназії №8. Фото: Ехо Червонограда
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У червоноградській гімназії №8 сьогодні, 16 травня, розпилили перцевий балончик. Внаслідок цього 13 школярів звернулися до медиків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Червоноградської міської ради.

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Деталі інциденту 

"Через розпилення перцевого балончика в Червоноградській гімназії №8 до міської центральної лікарні шпиталізовано 13 учнів. Як повідомив головний лікар Ігор Грондзаль, стан дітей — легкий", — йдеться у повідомленні.

Як попередньо повідомили у Нацполіції Львівщини, наразі у навчальному закладі працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини.

Попередньо, школяр розпилив балончик з необережності.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики врятували 9-річного хлопчика, який заледве дихав.

Окрім того, ми писали, що у США 21-річній мешканці Львівщини сформували щелепу з кістки власної ноги.

Також, ми писали, що львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції. 

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