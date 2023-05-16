На Львівщині 13 учнів звернулися до медиків через розпилений перцевий балончик

Подвір'я червоноградської гімназії №8. Фото: Ехо Червонограда

У червоноградській гімназії №8 сьогодні, 16 травня, розпилили перцевий балончик. Внаслідок цього 13 школярів звернулися до медиків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Червоноградської міської ради.

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Деталі інциденту

"Через розпилення перцевого балончика в Червоноградській гімназії №8 до міської центральної лікарні шпиталізовано 13 учнів. Як повідомив головний лікар Ігор Грондзаль, стан дітей — легкий", — йдеться у повідомленні.

Як попередньо повідомили у Нацполіції Львівщини, наразі у навчальному закладі працюють правоохоронці. Вони з'ясовують усі обставини.

Попередньо, школяр розпилив балончик з необережності.

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