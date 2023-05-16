На Львовщине 13 учеников обратились к медикам из-за распыленного перечного баллончика

Двор червоноградской гимназии №8. Фото: Эхо Червонограда

В красноградской гимназии №8 сегодня, 16 мая, распылили перечный баллончик. В результате 13 школьников обратились к медикам .

Об этом сообщили на Facebook-странице Червоноградского городского совета .

Читайте также:

Детали инцидента

"Из-за распыления перечного баллончика в Червоноградской гимназии №8 в городскую центральную больницу госпитализированы 13 учеников. Как сообщил главный врач Игорь Грондзаль, состояние детей — легкое" , — говорится в сообщении.

Как сообщили в Нацполиции Львовщины, сейчас в учебном заведении работают правоохранители. Они выясняют все обстоятельства.

Предварительно школьник распилил баллончик по неосторожности.

Напомним, мы ранее писали, что Львовские медики спасли 9-летнего едва дышащего мальчика.

Кроме того, мы писали, что в США 21-летний житель Львовщины сформировали челюсть из кости собственной ноги.

Также мы писали, что львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.