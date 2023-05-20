Во Львове задержан 32-летний наркодиллершу из Харькова

Полиция Львовской области сообщила о подозрении харьковчанке за сбыт наркотиков. Фото: Новини.LIVE

На днях во Львове полицейские задержали 32-летнюю жительницу Харькова за продажу и распространение наркотиков. Полиция изъяла у задержанной психотропы стоимостью 3 млн грн.

Об этом пишет полиция Львовской области.

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Во Львове по улице Соломии Крушельницкой полицейские поймали харьковчанку, продававшую наркотики и психотропные вещества. Женщина временно проживает во Львове.

"При задержании у женщины обнаружили и изъяли картонную коробку с готовыми к распространению зип-пакетиками, обмотанными черной лентой, в которых содержались вещества, похожие на наркотические и психотропные средства. Как установили правоохранители, злоумышленница пересылала наркотические вещества и психотропные средства в разные регионы Украины", — заявили в полиции.

Полиция Львовской области сообщила о подозрении харьковчанке за сбыт наркотиков. Фото: полиция Львовской области

Женщину забрали в изолятор

Во время проведения обысков в доме женщины, полицейские обнаружили большое количество наркотических веществ, похожих на:

каннабис,

MDMA,

наркосодержащие таблетки,

а также электронные весы, зип-пакеты для фасовки наркотиков.

Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около 3 миллионов гривен.

Полиция Львовской области сообщила о подозрении харьковчанке за сбыт наркотиков. Фото: полиция Львовской области

Женщине сообщено о подозрении

Харьковчанку задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция Львовской области сообщила о подозрении харьковчанке за сбыт наркотиков. Фото: полиция Львовской области

Следователи сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, разоблачили и сообщили о подозрении трем участникам организованной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу и подделку официальных документов. Злоумышленники помогли незаконно пересечь границу по меньшей мере 13 военнообязанных.

Также во Львове 16-летнему подростку суд вынес приговор за наркоторговлю в городе. Отмечается, что перед этим мэр Львова Садовый наградил молодого человека за активную гражданскую позицию и волонтерскую деятельность.