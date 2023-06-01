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На Львовщине наказали нацгвардейца за вождение пикапа под наркотиками

1 июня 2023 10:02
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине наказали нацгвардейца за вождение пикапа под наркотиками
Мужчина сидит в военной форме. Фото: depositphotos
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Червонограде, Львовщина, полиция остановила пикап Mitsubishi L200 на иностранной регистрации, за рулем которого был военный, и заметила у водителя признаки наркотического опьянения. Инцидент произошел 5 марта на проспекте Шевченко.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали дела

По информации постановления суда, правоохранители заметили у водителя бледную кожу, дрожь пальцев рук, суженные зрачки. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения проверки, однако уже на месте он отказался пройти проверку.

В материалах дела указано, что водитель  — военный является командиром одного из отделений Нацгвардии. В письменных объяснениях за 5 марта водитель заявил, что отказался пройти проверку, потому что 10 дней перед этим находился в помещении, где многие курили каннабис, и он боялся, что тест будет положительным.

Червоноградский городской суд Львовщины признал водителя виновным в нетрезвом вождении, лишил водительских прав и оштрафовал на 17 тыс. грн.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине будут судить водителя, который в багажном отделении автомобиля хотел перевезти уклониста.

Также мы писали, что Львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, который распространял наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.

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