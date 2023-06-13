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Во Львовской области за пьяную езду лишили прав подполковника полиции

13 июня 2023 15:11
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области за пьяную езду лишили прав подполковника полиции
Водительские права в руках. Фото: informator
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Сокальский районный суд признал виновным в нетрезвой езде подполковника полиции Степана Киницкого. Правоохранителя оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили на год водительских прав.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали дела

"Согласно материалам дела, 1 февраля 2023 года примерно в 22:30 Степан Киницкий управлял автомобилем Ford в селе Силец неподалеку от Червонограда с признаками алкогольного опьянения (резкий запах алкоголя из полости рта, выраженное дрожание пальцев рук, поведение, не соответствующее обстановке). Водитель отказался пройти проверку на состояние опьянения, которое зафиксировано на видео в присутствии двух свидетелей", — говорится в сообщении

Во время судебного заседания Степан Киницкий вину не признал, просил суд закрыть дело, поскольку он алкоголь не употреблял и от прохождения осмотра не отказывался.

По мнению суда, несмотря на то, что водитель не признал свою вину, она подтверждается протоколом об админправонарушениях, а также непрерывной видеосъемкой с места происшествия.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине наказали нацгвардейца за вождение пикапа под наркотиками.

Также мы писали, что Франковский районный суд Львова признал виновным в нетрезвом вождении заместителя мэра Бибрки Максима Заблоцкого. Водителя оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили водительских прав на один год.

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