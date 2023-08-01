Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Суд Львова оштрафовал парня, который слушал песни Лепса в центре города arrow

Суд Львова оштрафовал парня, который слушал песни Лепса в центре города

1 августа 2023 17:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд Львова оштрафовал парня, который слушал песни Лепса в центре города
Парень, который с друзьями слушал песни Лепса во Львове. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Галицкий районный суд Львова оштрафовал Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Ему придется заплатить 51 грн.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Наказание за песни Лепса

Суд признал 20-летнего парня виновным по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Зайцева также обязали заплатить судебные издержки в размере 537 грн. Самого обвиняемого на судебном заседании не было.

Он может оспорить постановление в апелляционном суде.

Напомним, во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко, на всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, на просьбу сделать тише отреагировали довольно бурно.

Также мы писали, что полиция составила протокол на агрессивного переселенца из Одессы, который нарушал правила пребывания в публичном пространстве и делал пророссийские заявления. Ему и его приспешникам вручили повестки в ТЦК.

Добавим, посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз