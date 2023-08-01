Суд Львова оштрафовал парня, который слушал песни Лепса в центре города

Парень, который с друзьями слушал песни Лепса во Львове. Фото: скриншот с видео

Галицкий районный суд Львова оштрафовал Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Ему придется заплатить 51 грн.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Наказание за песни Лепса

Суд признал 20-летнего парня виновным по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Зайцева также обязали заплатить судебные издержки в размере 537 грн. Самого обвиняемого на судебном заседании не было.

Он может оспорить постановление в апелляционном суде.

Напомним, во Львове возле памятника Адаму Мицкевичу разразился громкий скандал из-за песен путинского пропагандиста. В автомобиле Land Rover громко, на всю улицу звучала песня Лепса. Трое молодых людей, которые находились в автомобиле, на просьбу сделать тише отреагировали довольно бурно.

Также мы писали, что полиция составила протокол на агрессивного переселенца из Одессы, который нарушал правила пребывания в публичном пространстве и делал пророссийские заявления. Ему и его приспешникам вручили повестки в ТЦК.

Добавим, посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.