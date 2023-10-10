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Залужный уволил начальника Львовского ТЦК, которого недавно назначили, — СМИ

10 октября 2023 09:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный уволил начальника Львовского ТЦК, которого недавно назначили, — СМИ
Бывший начальник Львовского ТЦК Денис Чаюк. Фото: LVIV.MEDIA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал уволить начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Дениса Чаюка. На этот пост его назначили 4 сентября.

Об этом для LVIV.MEDIA сообщили источники в Минобороны.

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Увольнение Чаюка

В приказе, подписанном Залужным 6 октября, говорится, что Чаюк уволен с должности начальника Львовского ТЦК и СП. Его назначили заместителем командира одной из воинских частей.

Пока неизвестно, кто станет главой Львовского областного территориального центра комплектования.

Напомним, 4 сентября Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ЛОТЦК и СП) возглавил Герой Украины полковник Денис Чаюк. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Денису Чаюку звания Героя Украины за личное мужество и результативность в боях с оккупантами.

Также мы писали, что ГБР продолжает расследовать действия правоохранителей и персонала Черновицкого ТЦК, избивших мужчину с целью подписать согласие на мобилизацию. На данный момент удалось установить всех фигурантов, присутствовавших на видео.

Добавим, соцсетями распространилось видео, на котором сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к человеку. Такой случай не первый в городе.

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