Залужный уволил начальника Львовского ТЦК, которого недавно назначили, — СМИ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал уволить начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Дениса Чаюка. На этот пост его назначили 4 сентября.
Об этом для LVIV.MEDIA сообщили источники в Минобороны.
Увольнение Чаюка
В приказе, подписанном Залужным 6 октября, говорится, что Чаюк уволен с должности начальника Львовского ТЦК и СП. Его назначили заместителем командира одной из воинских частей.
Пока неизвестно, кто станет главой Львовского областного территориального центра комплектования.
Напомним, 4 сентября Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ЛОТЦК и СП) возглавил Герой Украины полковник Денис Чаюк. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Денису Чаюку звания Героя Украины за личное мужество и результативность в боях с оккупантами.
Также мы писали, что ГБР продолжает расследовать действия правоохранителей и персонала Черновицкого ТЦК, избивших мужчину с целью подписать согласие на мобилизацию. На данный момент удалось установить всех фигурантов, присутствовавших на видео.
Добавим, соцсетями распространилось видео, на котором сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Тернополе применяют физическое насилие к человеку. Такой случай не первый в городе.