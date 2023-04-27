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На Львівщині реставрують найстарішу церкву, яка датується 1502 роком

27 квітня 2023 18:50
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині реставрують найстарішу церкву — датується 1502 роком
Церква Зіслання Святого Духа у селі Потелич. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Реставратори узгоджують план відновлення дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа, що у селі Потелич. Пам'ятка датується 1502 роком і належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це інформує пресслужба ЛОВА

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Для виготовлення науково-проєктної документації на реставрацію стінопису та іконостасу церкви виділили 100 тис. грн. У пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації у четвер, 27 квітня, розповіли, що найбільшу увагу фахівці звертають на східну стіну нави, яка має два автентичні розписи XVII-XVIII ст.ст.

Розписи XVII – XVIII ст.у церкві в Потеличах. Фото: ЛОВА
Розписи XVII-XVIII ст.ст. у  церкві в Потеличах.
Фото: ЛОВА

"Церква в Потеличах  — одна із найважливіших святинь Львівщини. До питання її відновлення маємо підходити дуже виважено, адже вона серед світового архітектурного спадку, і від наших сьогоднішніх рішень, фаховості виконання запланованих реставраційних робіт, якості матеріалів залежить, у якому стані збережемо цю унікальну церкву для нащадків",  — сказала директорка департаменту архітектури й містобудування Олена Василько.

У пресслужбі ЛОВА зазначили, що науково-реставраційна рада, до якої увійшли реставратори, пам'яткоохоронці, 26 квітня на виїзній нараді розглянула питання реставрації. Фахівці оглянули інтер'єр та фасади пам'ятки, окреслили можливості їхнього збереження та обговорили план робіт.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові суд на два місяці заарештував 31-річного закарпатця за підпал церкви.

 

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