На Львовщине реставрируют старейшую церковь - датируется 1502 годом

На Львовщине реставрируют старейшую церковь, которая датируется 1502 годом
Реставраторы согласовывают план восстановления деревянной церкви Сослания Святого Духа в селе Потеличи. Достопримечательность датируется 1502 годом и относится к списку мирового наследия ЮНЕСКО.
Об этом информирует пресс-служба ЛОВА.
Для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви было выделено 100 тыс. грн. В пресс-службе Львовской областной военной администрации в четверг, 27 апреля, рассказали, что наибольшее внимание специалисты обращают на восточную стену невы, которая имеет две аутентичные росписи XVII-XVIII вв.
"Церковь в Потеличах — одна из важнейших святынь Львовщины. К вопросу ее восстановления должны подходить очень взвешенно, ведь она среди мирового архитектурного наследия, и от наших сегодняшних решений, профессионализма выполнения запланированных реставрационных работ, качества материалов зависит, в каком состоянии сохраним эту уникальную церковь для потомков", — сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Елена Василько.
В пресс-службе ЛОВА отметили, что научно-реставрационный совет, в который вошли реставраторы, охранники милиции, 26 апреля на выездном совещании рассмотрел вопрос реставрации. Специалисты осмотрели интерьер и фасады памятника, очертили возможности их сохранения и обсудили план работ.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове суд на два месяца арестовал 31-летнего закарпатца за поджог церкви.