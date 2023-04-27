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На Львовщине реставрируют старейшую церковь, которая датируется 1502 годом

27 апреля 2023 18:50
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине реставрируют старейшую церковь - датируется 1502 годом
Церковь Сослания Святого Духа в селе Потелич. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Реставраторы согласовывают план восстановления деревянной церкви Сослания Святого Духа в селе Потеличи. Достопримечательность датируется 1502 годом и относится к списку мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом информирует пресс-служба ЛОВА.

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Для изготовления научно-проектной документации на реставрацию стенописи и иконостаса церкви было выделено 100 тыс. грн. В пресс-службе Львовской областной военной администрации в четверг, 27 апреля, рассказали, что наибольшее внимание специалисты обращают на восточную стену невы, которая имеет две аутентичные росписи XVII-XVIII вв.

Росписи XVII – XVIII ст. в церкви в Потеличах. Фото: ЛОВА
Росписи XVII-XVIII вв. в церкви в Потеличах.
Фото: ЛОВА

"Церковь в Потеличах — одна из важнейших святынь Львовщины. К вопросу ее восстановления должны подходить очень взвешенно, ведь она среди мирового архитектурного наследия, и от наших сегодняшних решений, профессионализма выполнения запланированных реставрационных работ, качества материалов зависит, в каком состоянии сохраним эту уникальную церковь для потомков", — сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Елена Василько.

В пресс-службе ЛОВА отметили, что научно-реставрационный совет, в который вошли реставраторы, охранники милиции, 26 апреля на выездном совещании рассмотрел вопрос реставрации. Специалисты осмотрели интерьер и фасады памятника, очертили возможности их сохранения и обсудили план работ.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове суд на два месяца арестовал 31-летнего закарпатца за поджог церкви.

 

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