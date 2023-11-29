На Львівщині рятувальники винесли немовля з вогню

Пожежники рятують немовля. Фото: ДСНС України

У селищі Добротвір Красноградського району Львівської області сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Під час ліквідації вогню рятувальники винесли з квартири немовля.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Повідомляється, що спалах відбувся на четвертому поверсі одного з п'ятиповерхових будинків. При цьому пригода призвела до сильного задимлення в коридорі будівлі, через що деяким мешканцям важко було вибратися на вулицю.

Пожежники рятують немовля. Фото: ДСНС України

У ДСНС зазначили, що під час ліквідації пожежі на балконі останнього поверху було виявлено жінку, яка тримала на руках маленьку дитину та просила про допомогу.

Рятувальники оперативно змогли евакуювати жінку та її немовля з задимленого приміщення, допомагаючи їм вибратися на свіже повітря.

Повідомлення про пожежу у Львівській області. Фото: скриншот

Що робити, якщо пожежа виникла у вас у будинку

Є певні поради для людей, які опинилися в епіцентрі пожежі:

якщо вас розбудив шум пожежі та запах диму, не вставайте в ліжку, а ляжте на підлогу і повзіть під шаром диму до виходу, проте не поспішайте відчиняти двері;

перш ніж відчинити двері, обмацайте її задньою частиною руки. Якщо вона не гаряча, акуратно відкрийте її та швидко вийдіть. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, тому що дим і вогонь можуть перешкодити вам залишити приміщення;

зачиніть двері, закрийте всі щілини та отвори будь-якою підручною тканиною, щоб запобігти проникненню диму, і повзіть назад усередину кімнати;

сядьте на підлогу, глибоко вдихніть і розбийте або відкрийте вікно, висуньте і кричіть про допомогу, попереджаючи про пожежу;

якщо вдалося вийти через двері, закрийте її й пересувайтеся якнайнижче до виходу, закриваючи за собою всі двері;

у разі знаходження у багатоповерховому будинку не спускайтеся крізь вогонь, а шукайте шлях до даху та використовуйте пожежну драбину, пам'ятаючи, що під час пожежі користуватися ліфтами заборонено.

Нагадаємо, що у Львівській області у місті Дубляни сталася пожежа у квартирі у дев'ятиповерхівці. Щоб урятуватися від вогню, чоловік вистрибнув із вікна сьомого поверху.



Крім того, 19 листопада у Дніпрі по вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі сталася пожежа. Під час ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох осіб, серед них троє дітей.