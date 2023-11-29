Во Львовской области спасатели вынесли младенца из огня

Пожарные спасают младенца. Фото: ГСЧС Украины

В поселке Добротвор Красноградского района Львовской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время ликвидации огня спасатели вынесли из квартиры младенца.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Сообщается, что возгорание произошло на четвертом этаже одного из пятиэтажных домов. При этом происшествие привело к сильному задымлению в коридоре здания, из-за чего некоторым жильцам было трудно выбраться на улицу.

Пожарные спасают младенца. Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС указали, что во время ликвидации пожара на балконе последнего этажа была обнаружена женщина, которая держала на руках маленького ребенка и просила о помощи.

Спасатели оперативно смогли эвакуировать женщину и ее младенца из задымленного помещения, помогая им выбраться на свежий воздух.

Сообщение о пожаре во Львовской области. Фото: скриншот

Что делать, если пожар возник у вас в доме

Есть определенные советы для людей, которые оказались в эпицентре пожара:

если вас разбудил шум пожара и запах дыма, не вставайте в кровати, а лягте на пол и ползите под слоем дыма к выходу, однако не торопитесь открывать дверь;

прежде чем открыть дверь, ощупайте её задней частью руки. Если она не горячая, аккуратно откройте её и быстро выйдите. Если дверь горячая, не открывайте её, так как дым и огонь могут помешать вам покинуть помещение;

закройте дверь, заделайте все щели и отверстия любой подручной тканью, чтобы предотвратить проникновение дыма, и ползите обратно внутрь комнаты;

сядьте на пол, глубоко вдохните и разбейте или откройте окно, высуньтесь и кричите о помощи, предупреждая о пожаре;

если удалось выйти через дверь, закройте её и продвигайтесь на четвереньках к выходу, закрывая за собой все двери;

в случае нахождения в многоэтажном здании не спускайтесь сквозь огонь, а ищите путь к крыше и используйте пожарную лестницу, помня о том, что во время пожара пользоваться лифтами запрещено.

Напомним, что во Львовской области в городе Дубляны произошел пожар в квартире в девятиэтажке. Чтобы спастись от огня, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа.



Кроме того, 19 ноября в Днепре по улице Набережная Победы в Соборном районе произошел пожар. Во время ликвидации огня пожарные спасли пять человек, среди них трое детей.