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Головна Львів На Львівщині ріка після злив затопила кілька сіл — фото

На Львівщині ріка після злив затопила кілька сіл — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 12:25
Підтоплення у Зубрі та Сокільниках — постраждали дороги й будинки
Потоп на Львівщині. Фото: ДСНС Львівщини

Після сильних злив, які вночі 10 липня пройшли Львівщиною, із берегів вийшли річки Щирка та Зубра. Через це у селах виявились підтопленими вулиці, житлові будинки та припарковані автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини

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Найважча ситуація наразі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники.  Вода також залила частину траси "Львів — Пустомити — Меденичі", що ускладнило рух транспорту.

Львівщина потоп
Рятувальники евакуйовують людей. Фото: ДСНС Львівщини

У Скнилові рятувальники змогли евакуювати чотирьох людей, серед яких двоє дітей, а також врятували двох собак.

Потоп у Львівській області
Рятувальники на місці виклику. Фотог: ДСНС Львівщини

Крім того, оперативні служби проводили відкачку води з підтопленої електропідстанції, використовуючи спеціальну мотопомпу.

Потоп
Рятувальники рятують людей із затоплених вулиць. Фото: ДСНС Львівщини

До ліквідації наслідків негоди були залучені 38 співробітників ДСНС та 7 одиниць спеціалізованої техніки.

Загалом станом на ранок 11 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби Львівщини здійснили 56 виїздів, а обсяг відкачаної води сягнув 9639 кубометрів.

Нагадаємо, кілька днів тому Львівщиною пронісся буревій із сильними зливами. Внаслідок негоди у регіоні затопило дороги, очевидці помічали навіть смерчі.

погода ДСНС екологічна катастрофа Львівська область дощ потоп
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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