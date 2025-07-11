Підтоплення у Зубрі та Сокільниках — постраждали дороги й будинки

Потоп на Львівщині. Фото: ДСНС Львівщини

Після сильних злив, які вночі 10 липня пройшли Львівщиною, із берегів вийшли річки Щирка та Зубра. Через це у селах виявились підтопленими вулиці, житлові будинки та припарковані автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

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Найважча ситуація наразі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Вода також залила частину траси "Львів — Пустомити — Меденичі", що ускладнило рух транспорту.

Рятувальники евакуйовують людей. Фото: ДСНС Львівщини

У Скнилові рятувальники змогли евакуювати чотирьох людей, серед яких двоє дітей, а також врятували двох собак.

Рятувальники на місці виклику. Фотог: ДСНС Львівщини

Крім того, оперативні служби проводили відкачку води з підтопленої електропідстанції, використовуючи спеціальну мотопомпу.

Рятувальники рятують людей із затоплених вулиць. Фото: ДСНС Львівщини

До ліквідації наслідків негоди були залучені 38 співробітників ДСНС та 7 одиниць спеціалізованої техніки.

Загалом станом на ранок 11 липня підрозділи пожежно-рятувальної служби Львівщини здійснили 56 виїздів, а обсяг відкачаної води сягнув 9639 кубометрів.

Нагадаємо, кілька днів тому Львівщиною пронісся буревій із сильними зливами. Внаслідок негоди у регіоні затопило дороги, очевидці помічали навіть смерчі.