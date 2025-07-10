Негода у Львові 10 липня — в місті затопило дороги

Вулиці перетворились на Венецію — у Львові затопило дороги
У Львові та околицях через сильні опади затопило дороги. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов.
Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області 10 липня.
Затоплення доріг у Львові
За даними поліції, затоплення доріг трапилось:
- місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II;
- автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники;
- у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.
"Усі служби на місці. Врахуйте цю інформацію та зважайте на ускладнення погодних умов!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 10 липня у Львові та області буде град, шквали та сильні дощі. Місцями атмосферні явища досягали ІІ рівня небезпечності (помаранчевий).
Крім того, ми писали, що на Львівщині вже декілька днів фіксують шквали вітру. У середу, 9 липня, там помітили величезний смерч.
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