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Головна Львів Вулиці перетворились на Венецію — у Львові затопило дороги

Вулиці перетворились на Венецію — у Львові затопило дороги

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:51
Негода у Львові 10 липня — в місті затопило дороги
Затоплені дороги на Львівщині. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

У Львові та околицях через сильні опади затопило дороги. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області 10 липня. 

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Затоплення доріг у Львові

За даними поліції, затоплення доріг трапилось:

  • місто Львів вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II;
  • автодорога Т-14-16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу населеного пункту Сокільники;
  • у населеному пункті Зубра затоплена проїжджа частина.
У Львові 10 липня затопило дороги
Затоплення дороги у Львові. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
Затоплення дорріг у Львові 10 липня
Затоплення дороги у Львові. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Усі служби на місці. Врахуйте цю інформацію та зважайте на ускладнення погодних умов!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що 10 липня у Львові та області буде град, шквали та сильні дощі. Місцями атмосферні явища досягали ІІ рівня небезпечності (помаранчевий).

Крім того, ми писали, що на Львівщині вже декілька днів фіксують шквали вітру. У середу, 9 липня, там помітили величезний смерч.

погода Львів дороги опади гроза затоплення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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